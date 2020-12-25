Спасатели помогли пожилому инвалиду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели Московского авиационного центра оказали помощь пожилому инвалиду в Москве. Об этом передает Агентство "Москва".

Как информирует пресс-служба ГОЧСиПБ столицы, инцидент произошел в районе Южное Бутово в квартире на Плавском проезде.

"В квартире многоэтажного дома пожилой мужчина оказался в опасности", – рассказали в пресс-службе.

Старший дежурный смены, спасатель Московского авиацентра Евгений Шиланов уточнил, что сигнал поступил от соседей, когда у них с потолка полилась вода.

Стуки и звонки в дверь результатов не принесли. После этого соседи позвонили в спасательные службы.

"Мы (спасатели. – Прим. ред.) в присутствии полиции вскрыли специальным инструментом дверь и обнаружили в ванной пожилого инвалида в полусознательном состоянии", – сообщил Шиланов.

Спасатели оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую. Пострадавший смог пояснить, что не смог самостоятельно выбраться из ванной.

"Благодаря оперативным действиям спасателей Московского авиацентра, опасность для пожилого мужчины миновала", – подытожили в ведомстве.

Ранее семь человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.