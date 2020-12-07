13 человек спасли при тушении пожара на шоссе Энтузиастов

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В жилом доме на шоссе Энтузиастов произошел пожар, спасены 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
"В квартире дома на шоссе Энтузиастов загорелись личные вещи. В ходе тушения возгорания были спасены 13 человек", – говорится в сообщении.
Пожар на площади 40 квадратных метров был потушен в 10:22. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожарным удалось спасти одного человека из пожара в одной из квартир в доме на Волгоградском проспекте. Он был передан медикам для проверки состояния.
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