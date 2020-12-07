Пожарные спасли человека из горящей квартиры на Волгоградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В одной из квартир в доме на Волгоградском проспекте произошел пожар. Пожарным удалось спасти одного человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Как уточняется, пожар произошел по адресу Волгоградский проспект, дом 109, корпус 3.

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, он передан медикам для проверки состояния", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли из огня 14 человек, включая младенца. Пожар произошел на 9-м этаже дома на севере столицы. К моменту, когда прибыли первые экипажи, жильцы квартир над очагом пожара просили о помощи.

