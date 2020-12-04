Один человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек погиб при пожаре в квартире дома на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Источник в экстренных службах сообщает, что возгорание произошло на улице Цандера, доме 7. В пресс-службе МЧС отметили, что на общей площади 12 квадратных метров произошло возгорание личных вещей.

"Пожарные спасли одного человека – спасенного передали медикам для осмотра", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 16:00 специалисты ликвидировали возгорание.

Ранее магазин стройматериалов загорелся в подмосковной Малаховке. Магазин расположен на Касимовском шоссе, доме 3в. По предварительным данным, площадь горения превышает 500 квадратных метров. Эвакуированы 16 человек.