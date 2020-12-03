Взрыв произошел на трикотажной фабрике в Воронежской области

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На трикотажной фабрике в Воронежской области взорвался парогенератор. Разрушены стены котельной и цеха предприятия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Взрыв прогремел на первом этаже выпускного цеха ОАО "Борисоглебский трикотаж" в Борисоглебске. По данным следствия, госпитализированы две сотрудницы предприятия – 43 и 49 лет.

Медики сообщают о пяти пострадавших женщинах – троих доставили в больницу, двоим оказали помощь амбулаторно.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Накануне в Горно-Алтайске задержали мужчину, угрожавшего взорвать банк. Он ворвался в офис банка и потребовал 300 тысяч рублей.