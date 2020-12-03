Три человека пострадали при взрыве на складе в пригороде Бристоля

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В результате взрыва на складе в пригороде Бристоля пострадали три человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящий момент мы работаем на месте происшествия в Эйвонмауте, откуда поступило сообщение о мощном взрыве", – говорится в сообщении местной пожарной и спасательной службы.

Отмечается, что о взрыве стало известно в 11:22 по местному времени (14:22 мск). К настоящему времени пожар на месте взрыва удалось потушить.

На месте происшествия продолжают работать медики и полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Летом мощный взрыв произошел в порту Ливана. Согласно официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры. В результате взрыва погибли более 170 человек.