Фото: AP Photo/Hussein Malla

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171. Пропавшими без вести числятся не менее 30 человек, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ливана.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

В Бейруте для пострадавших развернут аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Его развернули менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации. Учреждение работает в режиме госпиталя и амбулаторно.

