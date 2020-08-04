В Бейруте прогремел мощный взрыв

18:26
Видео: telegram-канал BazaМощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.
Незадолго до взрыва местные жители слышали небольшой хлопок. В скором времени был замечен черный и белый дым. После взрыва в небо поднялся столб красного дыма.
При этом в некоторых домах из-за взрывной волны выбило стекла, также разрушены перекрытия и осыпались потолки. Причина взрыва в настоящий момент неизвестна.
По данным телеканала "Аль-Арабия", мощный взрыв повредил стекла зданий и автомобилей в большинстве районов Бейрута. По словам министра здравоохранения, в результате взрыва могли погибнуть и пострадать десятки людей.
Как уточняет ливанский телеканал "Аль-Маядин", взрыв раздался в блоке № 12 бейрутского морского порта. Согласно предварительным данным, взрыв мог быть на складе, где находились пиротехнические средства.
Ранее шесть человек погибли во взрыве на химзаводе в Китае. Инцидент произошел на предприятии, которое специализируется на производстве органического кремния.
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