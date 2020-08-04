Шесть человек погибли во взрыве на химзаводе в Китае

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Шесть человек стали жертвами взрыва на химическом заводе в городе Сяньтао в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в 5:30 по местному времени на предприятии, которое специализируется на производстве органического кремния. После взрыва на заводе начался пожар.

Помимо погибших, спасатели также обнаружили четверых пострадавших. На данный момент производство на заводе остановлено, выясняются причины чрезвычайного происшествия.

В начале июля аналогичное ЧП произошло на пиротехническом заводе в городе Гуанхань провинции Сычуань на юго-западе Китая. Начавшийся на предприятии пожар спровоцировал взрыв, пострадали 6 человек.

