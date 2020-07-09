Взрыв прогремел на пиротехническом заводе в Китае

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Взрыв прогремел на пиротехническом заводе в городе Гуанхань провинции Сычуань на юго-западе Китая вечером в среду, 8 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Известно, что произошедший взрыв возник в результате случившегося ранее пожара. В инциденте пострадали 6 человек.

По имеющейся информации, огонь удалось локализовать в три часа ночи четверга по местному времени. Как отметил глава парткома города Гуанхань Чжан Цзюньи, пожар возник в производственном помещении пиротехнической фабрики.

По факту случившегося открыто расследование. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина устроил взрыв в многоквартирном доме после ссоры с женой. В результате случившегося пострадал один человек.