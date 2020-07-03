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Происшествия

14:46

Два человека погибли и 73 пострадали при взрывах на фабрике в Турции

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/HaticeDenizAVCI

Два человека погибли и 73 получили ранения в результате взрывов на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Кодж.

"В результате ЧП погибли два человека, 73 получили ранения. На место происшествия направлены 85 карет скорой помощи, два вертолета скорой помощи", – сообщил Кодж на странице в Twitter.

Известно, что несколько взрывов раздались 3 июля на фабрике фейерверков на северо-западе страны. Так, взрывы можно было услышать в радиусе 50 километров от предприятия.

Местные жители вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение. Как сообщает телеканал HABERTÜRK, на фабрике могли находится от 150 до 200 работников. В настоящий момент неизвестно, почему произошли взрывы.

Оперативные службы направлены на место, уточняется информация о пострадавших в результате ЧП. Пострадавших при взрыве доставили в больницу.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове. Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

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