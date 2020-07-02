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Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ по региону.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел по адресу: улица Орджоникидзе, дом 6. Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек.

"В четверг, 2 июля, в 17:15 (мск) в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси", – сообщили в региональном министерстве.

Ранее хлопок газа в результате небрежного отношения с газовоздушным оборудованием произошел в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. Вследствие взрыва начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

Очевидцы рассказали следователям, что мужчина, в квартире которого произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртным. Он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.