16:20
Фото: МЧС России
Пострадавшим при пожаре на улице Проходчиков окажут юридическую и психологическую помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Восточного административного округа (СВАО).
"С самого начала пожара в доме 3 на улице Проходчиков префектура СВАО и управа Ярославского района оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жителям", – рассказали в пресс-службе.
Жителям дома управа района оказывает всяческую поддержку, в том числе помогает получить необходимые справки и восстановить утраченные документы. Управа всем пострадавшим также окажет материальную помощь. Сразу после пожара жителей обеспечили водой, едой и местом временного размещения, уточнили в пресс-службе.
Собеседник агентства рассказал, что 22 человека, которые нуждались во временном жилье, размещены в близлежащей гостинице, они обеспечены трехразовым питанием. Отмечается, что вместе с людьми новое место обитания получили две кошки и четыре крысы.
"Предусмотрена выдача электронных сертификатов на приобретение продуктов, необходимых вещей и товаров длительного пользования. Двое из пострадавших состоят на учете в районном центре социального обслуживания, предоставление социальной поддержки оказывается им в полном объеме", – отметил собеседник.
По его словам, также лишившимся жилья помогают добровольцы от партии "Единая Россия". Они обеспечили их не только питьевой водой, но и средствами личной гигиены, перчатками, масками, также для животных привезли корм. Вместе с волонтерами с жильцами работают антикризисные психологи.
"Волонтеры персонально пообщались с каждым из пострадавших, чтобы выяснить в какой конкретно помощи нуждается человек. Больше всего люди испытывают потребность в одежде и обуви", – заключил собеседник агенства.
ЧП произошло днем в понедельник, 29 июня, на улице Проходчиков. Там в 3-м доме случился взрыв, за которым последовал пожар. Огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей. Был причинен вред здоровью не менее чем двух жильцов дома. Повреждены оказались имущество и конструктивные элементы дома. Потерпевшие доставлены в городскую больницу.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности".
По данным следствия, житель дома на улице Проходчиков проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием. В результате произошел хлопок, а следом возник пожар.
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