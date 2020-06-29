Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке столицы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/МЧС России

Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве и пожаре в доме на северо-востоке столицы, передает ТАСС.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщает, что пострадали не менее трех человек.

"Следствие располагает информацией о трех пострадавших, все они доставлены в медицинское учреждение города, однако их точное количество уточняется", – говорится на сайте комитета.

СК начал доследственную проверку. По предварительной информации, в доме на улице Проходчиков произошел хлопок, из-за которого случилось возгорание.

Кроме СК, проверку организовала прокуратура. Она проконтролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав проживающих в доме людей.

Сначала поступали данные о том, что загорелась только одна квартира, однако выяснилось, что огонь охватил четыре помещения. Спасатели вывели семерых людей.

Сейчас пожар ликвидирован. Его площадь составила 150 квадратных метров. Из-за происшествия движение по участкам улицы Проходчиков и в Малыгинском проезде пока что перекрыто.