Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:06

Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке столицы – СМИ

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/МЧС России

Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве и пожаре в доме на северо-востоке столицы, передает ТАСС.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщает, что пострадали не менее трех человек.

"Следствие располагает информацией о трех пострадавших, все они доставлены в медицинское учреждение города, однако их точное количество уточняется", – говорится на сайте комитета.

СК начал доследственную проверку. По предварительной информации, в доме на улице Проходчиков произошел хлопок, из-за которого случилось возгорание.

Кроме СК, проверку организовала прокуратура. Она проконтролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав проживающих в доме людей.

Сначала поступали данные о том, что загорелась только одна квартира, однако выяснилось, что огонь охватил четыре помещения. Спасатели вывели семерых людей.

Сейчас пожар ликвидирован. Его площадь составила 150 квадратных метров. Из-за происшествия движение по участкам улицы Проходчиков и в Малыгинском проезде пока что перекрыто.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать