Движение на северо-востоке Москвы перекрыто из-за пожара

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Движение по участкам улицы Проходчиков и в Малыгинском проезде ограничили из-за пожара, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

ЧП произошло на улице Проходчиков, в доме 3.

"Перекрыто движение по улице Проходчиков (от дома 114к1 по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда) и по Малыгинскому проезду (от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков)", – говорится в сообщении. Водителей призвали объезжать эти места.

О взрыве на улице Проходчиков стало известно днем 29 июня. Сначала поступали данные о том, что загорелась только одна квартира, однако выяснилось, что огонь охватил четыре помещения.

Из загоревшегося здания спасатели вывели семь человек. Возгорание к настоящему моменту ликвидировано, его площадь составила 150 квадратных метров.