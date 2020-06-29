Четыре квартиры загорелись после взрыва на северо-востоке Москвы

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Взрыв и последующее возгорание произошли в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"На улице Проходчиков, доме 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

Уточняется, что площадь пожара – по предварительным данным – составляет 70 квадратных метров. Также сообщается, что огонь охватил четыре квартиры.

Из дома было выведено пять человек. Четверых жильцов осматривают медики.

Ранее сегодня пожар произошел на улице Шолохова в Москве. Возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал. После эвакуации спасатели приступили к проливу подъезда.

