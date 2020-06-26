Пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на юго-востоке столицы

Пожар произошел на улице Зарайской

Пожар произошел в гаражах на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу.

Возгорание случилось в 1-м Казанском просеке. К месту происшествия прибыли пожарные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

Общая площадь пожара составляет 90 квадратных метров. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание металлических гаражей.

Накануне сообщалось, что во время пожара в жилом доме в Лефортове погиб человек. Огонь возник в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Авиамоторной. Загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Ранее пожар охватил квартиру в поселке Калинина в городском округе Люберцы. В результате возгорания пострадал один человек.