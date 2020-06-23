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Происшествия

15:49

Одного человека спасли при тушении пожара на северо-востоке столицы

происшествия пожар

Фото: МЧС России ГУ по Москве

Пожар произошел в доме на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. Возгорание возникло на улице Череповецкой, в доме 4.

"Происходило возгорание на 15-м этаже на лестничной клетке 16-этажного жилого дома, бесхозных вещей на площади 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 14:13 пожар был ликвидирован", – рассказали представители МЧС.

Уточняется, что с нижних этажей спасли одного человека. Данных о пострадавших в результате происшествия в МЧС не поступало.

Ранее два человека погибли при пожаре в Подмосковье. Инцидент произошел в районе Ногинска, а именно в поселке Воровского.

Кроме того, на юго-востоке Москвы 82-летнюю женщину спасли из горящей квартиры. Надышавшись дыма, она не могла самостоятельно передвигаться. Пострадавшую вынесли из квартиры и передали медикам.

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