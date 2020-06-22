Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли вследствие пожара в дачном доме в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в районе Ногинска, а именно в поселке Воровского. Сообщается, что среди погибших был ребенок. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

"Сгорел частный деревянный дом. В результате погибли взрослый и девочка", – сообщили в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в Центре помощи детям "Наш дом" в городе Зеленоградске Калининградской области. Огонь охватил чердачное помещение пристройки спортзала. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Недавно в Москве загорелся ангар на территории цементного завода. Возгорание произошло по адресу: улица Автомоторная, дом 5. Пожар был локализован на площади 320 квадратных метров.