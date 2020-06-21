Пожар случился в Центре помощи детям под Калининградом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в Центре помощи детям "Наш дом" в городе Зеленоградск в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в здании по адресу: улица Октябрьская, дом 7.

"Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке спортивного зала в Центре помощи детям "Наш дом", – подтвердили в МЧС.

Там отметили, что огонь охватил чердачное помещение пристройки спортзала. Общая площадь пожара на данный момент составляет 150 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано свыше 100 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

"К тушению привлечено от МЧС – 41 человек и 7 единиц техники, всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – 42 человека и 10 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Ранее ангар загорелся на севере Москвы. Сообщалось, что возгорание было зафиксировано на территории цементного завода.

Позднее пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила более 300 квадратных метров.