На юго-востоке Москвы 82-летнюю женщину спасли из горящей квартиры

Фото: Москва 24

Сотрудники Росгвардии спасли из горевшей квартиры на юго-востоке Москвы 82-летнюю женщину.

Как сообщили в Росгвардии, сотрудники во время патрулирования заметили густой дым в одном из окон многоэтажного дома на улице Мариупольской в районе Люблино.

Подъехав на место, они услышали крики о помощи. Совместными усилиями правоохранители и представители коммунальных служб открыли входную дверь.

В квартире они обнаружили пожилую женщину. Надышавшись дыма, она не могла самостоятельно передвигаться. Пострадавшую вынесли из квартиры и передали медикам.

Женщина направлена в одну из городских больниц. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее пожар произошел в доме в проезде Дежнева. В результате погиб один человек, еще 13 были спасены.