Пожар произошел в доме в проезде Дежнева

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел в жилом доме в проезде Дежнева, сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Они выехали сразу после получения экстренного сообщения, которое пришло в 14:32 по мск.

Пожар произошел по адресу: проезд Дежнева, дом 15, корпус 1. Возгорание возникло на 11-м этаже здания. Службы провели эвакуацию людей из здания, в результате которой были спасены 10 человек.

8 июня пожар произошел на балконе и в квартире на 10-м этаже дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадавших не было, пожарные эвакуировали жильцов квартиры.