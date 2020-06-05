Названа предварительная причина пожара в доме на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Причиной пожара, произошедшего в одной из квартир дома на Дорожной улице, мог стать взрыв пиротехники кустарного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, находилось кустарное производство пиротехники", – сказал собеседник агентства.

Также проверкой произошедшего занялась прокуратура Москвы.

"Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков прибыл на место инцидента, произошедшего в жилом доме на улице Дорожной на юге Москвы, для координации действий правоохранительных органов", – говорится в сообщении городской прокуратуры в Instagram.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины пожара.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль результаты проводимой доследственной проверки на месте происшествия.

Пожар произошел на улице Дорожной, доме 7. Специалисты справились с очагом возгорания в 12:55.

В результате инцидента погиб один человек.

В столичном управлении МЧС сообщили, что, согласно информации Мосгаза, в газовом оборудовании не зафиксировали дефектов.

