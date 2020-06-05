Названа предварительная причина пожара в доме на юге Москвы

15:16
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Причиной пожара, произошедшего в одной из квартир дома на Дорожной улице, мог стать взрыв пиротехники кустарного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, находилось кустарное производство пиротехники", – сказал собеседник агентства.
Также проверкой произошедшего занялась прокуратура Москвы.
"Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков прибыл на место инцидента, произошедшего в жилом доме на улице Дорожной на юге Москвы, для координации действий правоохранительных органов", – говорится в сообщении городской прокуратуры в Instagram.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины пожара.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль результаты проводимой доследственной проверки на месте происшествия.
Пожар произошел на улице Дорожной, доме 7. Специалисты справились с очагом возгорания в 12:55.
В результате инцидента погиб один человек.
В столичном управлении МЧС сообщили, что, согласно информации Мосгаза, в газовом оборудовании не зафиксировали дефектов.
Очевидцы сообщили о взрыве газа на юге Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: