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Происшествия

13:07 (обновлено 05.06.2020 14:22)

Один человек погиб в результате пожара в доме на юге Москвы

происшествия пожар

В доме на Дорожной улице произошел взрыв

Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажке на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Еще одного человека удалось спасти, он передан медикам.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на общей площади около 30 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на Дорожной улице случился пожар. По предварительным данным, по периметру дома взорвалась газовая труба.

Очевидцы сообщали о густом черном дыме и эвакуации жильцов из здания.

Возгорание локализовано в 12:45, открытое горение ликвидировано в 12:54, отметили в МЧС.

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