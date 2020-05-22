Суд отказался арестовать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

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Пресненский суд Москвы отказался арестовывать техника дома престарелых, где произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суд Лелу Кокаю.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колодного Александра, обвиняемого в совершении преступления по статье "Нарушение требований пожарной безопасности", – заявила пресс-секретарь.

Ранее Следственный комитет ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении Колодного в виде заключения под стражу до 8 июля.

Пожар в доме престарелых на западе Москвы случился 8 апреля поздно вечером по адресу: 3-я Мякининская улица, дом 12. В результате происшествия четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ.

В СК приоритетной версией ЧП считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления. Следователи в том числе считают, что руководство и сотрудники частного дома престарелых не обеспечили необходимые условия для проживания и не получили в полном объеме документы на предоставление услуг пожилым гражданам.

