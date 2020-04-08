Прокурор Москвы взял на контроль проверку по факту пожара в доме престарелых

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Прокурор Москвы Денис Попов взял на контроль проведение проверки по факту пожара в доме престарелых на западе столицы.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, будет проверено соблюдение требований федерального законодательства.

На месте находятся прокурор Западного административного округа (ЗАО) Григорий Радионов. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Огонь вспыхнул в здании дома престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице, дом 12 вечером в среду, 8 апреля.

По последним данным, в результате пожара погибли два человека, пострадали более 10, около 50 человек спасли.

В данный момент пожар ликвидирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты.