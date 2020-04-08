Названа причина пожара в доме престарелых на западе Москвы

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Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы стало короткое замыкание.

"Короткое замыкание, возможно, из-за перегрева кабеля", – сообщили ТАСС в экстренных службах .

Огонь вспыхнул в здании дома престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице, дом 12 вечером в среду, 8 апреля.

По последним данным, в результате пожара погибли два человека, 18 человек спасли, пожар ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты.