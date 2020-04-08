Число погибших при пожаре в пансионате для престарелых увеличилось до двух

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Число погибших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы возросло до двух человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сильное задымление произошло в четырехэтажном доме на 3-й Мякининской улице, дом 12 на минус первом этаже. Там горели электрокабели.

В ведомстве уточнили, что пятьдесят человек было эвакуировано и 18 спасены. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Возгорание было ликвидировано в 22:20.

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Сергей Собянин сообщил , что большинство проживающих в пансионе граждан были спасены. "Работы продолжаются", – отметил мэр Москвы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

