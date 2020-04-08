Число погибших при пожаре в пансионате для престарелых увеличилось до двух

Число погибших при пожаре в доме престарелых на западе Москвы возросло до двух человек, сообщили в пресс-службе
МЧС.
Сильное задымление произошло в четырехэтажном доме на 3-й Мякининской улице, дом 12 на минус первом этаже. Там горели электрокабели.
В ведомстве уточнили, что пятьдесят человек было эвакуировано и 18 спасены. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Возгорание было ликвидировано в 22:20.
Видео: телеграм-канал Mash
Сергей Собянин сообщил
, что большинство проживающих в пансионе граждан были спасены. "Работы продолжаются", – отметил мэр Москвы.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Большинство постояльцев дома престарелых спасены