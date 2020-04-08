Движение ограничено на Мякининской улице из-за пожара в доме престарелых

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Движение транспорта ограничено на Мякининской улице, где произошел пожар в доме престарелых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОДД.

В ведомстве отметили, что ограничения связаны с прибывшей на место пожарной техникой.

Возгорание произошло в доме престарелых на 3-й Мякининской улице. Как сообщили в МЧС, причиной возгорания и сильного задымления стал загоревшийся электрокабель.

В результате погибли два человека и 10 пострадали. Также было эвакуировано 50 и спасено 18 человек.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, его площадь составила 15 квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело.