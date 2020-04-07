Человек погиб при пожаре в доме на юге столицы

Фото: Агентство "Москва"

В квартире на 11-м этаже, расположенной на Балаклавском проспекте, произошел пожар. В результате происшествия на юге столицы погиб один человек, сообщили в МЧС по городу на официальном сайте.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений два человека самостоятельно покинули квартиру. К сожалению, еще один человек погиб", – сказали в оперативной службе.

По данным экстренного ведомства, спасатели ликвидировали пожар в 12:10 на площади 15 квадратных метров. Причина возгорания в столичном районе Нагорный выясняется.

Ранее один человек пострадал при пожаре в дачном доме в Наро-Фоминске.