Один человек пострадал при пожаре в дачном доме в Наро-Фоминске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В одном из дачных домов Наро-Фоминского городского округа произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области. В результате пострадал один человек.

Уточняется, что огонь вспыхнул в деревне Переделкино. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь.

Для тушения пожара привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее пожар произошел на территории НМИЦ онкологии имени Блохина. В здании по адресу Каширское шоссе, д. 23 случилось возгорание, огонь распространился на 10 квадратных метров.

В настоящее время пожар полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.