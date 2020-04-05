При пожаре на территории онкоцентра имени Блохина никто не пострадал

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На территории НМИЦ онкологии имени Блохина в Москве произошел пожар, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что в здании по адресу Каширское шоссе, д. 23 случилось возгорание, огонь распространился на 10 квадратных метров.

В настоящее время пожар полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что три ребенка погибли при пожаре в Свердловской области. Из горящего здания также были спасены два ребенка. Они оба находятся в тяжелом состоянии.