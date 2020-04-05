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Москва 24

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Происшествия

06:13

Три ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три ребенка стали жертвами пожара, возникшего в частном доме в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 02:18 (00:18 по московскому времени). Известно, что огонь охватил частный жилой дом по адресу: улица Ленина, 87.

"Трое детей погибли (2011, 2012, 2014 года рождения)", – подтвердили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что из горящего здания сотрудниками службы были спасены два ребенка. Оба сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Спасены двое детей (2012 года рождения и 2019 года рождения), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу", – сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В 02:00 по московскому времени стало известно о ликвидации открытого горения.

Ранее пожар произошел в зоне отчуждения в Чернобыле. Сообщалось, что огонь охватил лес на площади в 20 гектар.

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