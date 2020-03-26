Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Истре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городском округе Истра при пожаре в частном доме погибла малолетняя девочка. По факту произошедшего СК организовал проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Она пояснила, что пожар произошел в СНТ "Истра-2" 25 марта.

"В ходе ликвидации пожара обнаружено тело двухлетней девочки. Кроме того, из данного домовладения были госпитализированы трое детей 2011, 2010 и 2009 годов рождения", – рассказала Врадий.

По ее словам, в доме дети находились без присмотра взрослых.

Согласно предварительным данным, отопление дома осуществлялось с помощью печного оборудования, что и могло стать причиной трагедии.

Ранее сообщалось, что инспекторы дорожно-патрульной службы в Чехове спасли двух пенсионерок из загоревшегося дома. В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области рассказали, что при патрулировании сотрудники ДПС увидели дым в деревне Чепелево. Подъехав к горящему дому, они увидели в окне первого этажа пожилых женщин, которые просили о помощи.

