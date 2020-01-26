Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в квартире в Новгороде

Фото: пресс-служба СК по Новгородской области

В Великом Новгороде в результате пожара в квартире погиб ребенок. Об этом информирует сайт следственного управления СК РФ по Новгородской области.

Инцидент произошел в одном из домов на Воскресенском бульваре. В квартире было обнаружено тело трехлетнего ребенка.

В настоящее время следователи инициировали доследственную проверку. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее СК начал проверку после гибели сотрудника МЧС в пожаре под Серпуховом. В складском помещении базы произошло возгорание электропроводки. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара на складе произошел взрыв газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и еще трое сотрудников пострадали.