СК начал проверку после гибели сотрудника МЧС в пожаре под Серпуховом

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По факту пожара в городском округе Серпухов, а также гибели одного из сотрудников МЧС следователями организована проверка, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Сообщается, что пожар произошел 22 января на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали", которая расположена в деревне Петровское городского округа Серпухов.

По предварительным данным, в складском помещении базы произошло возгорание электропроводки. Кроме того, особую опасность представляли собой газовые и кислородные баллоны, которые в количестве не менее 6 штук хранились на складе.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара на складе произошел взрыв газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и еще трое сотрудников пострадали, они доставлены в больницу.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Следователи и криминалисты продолжают свою работу на месте происшествия.

Ранее в МЧС сообщили, что на тушение пожара под Серпуховом были брошены силы 39 человек и 13 единиц техники. А в ходе пожара в квартире в Сокольниках были спасены двое взрослых и один ребенок.