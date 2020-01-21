Около 20 человек эвакуировали из здания на юго-западе Москвы из-за задымления

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Около 20 человек вывели из здания на юго-западе Москвы из-за задымления, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, доме 45. На место вызвали пожарных. В МЧС уточнили, что в здании было короткое замыкание без последующего горения.

Ранее в детской поликлинике № 69 по адресу улица Азовская, дом 20, корпус 2, произошло возгорание. На улицу вывели порядка 100 человек.

Из-за анонимных сообщений о минировании более 750 человек эвакуировали из ГУМа. Кинологи также проверили два детских сада и здание Курского вокзала.

Также эвакуация прошла в семи районных судах, проверяли аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.