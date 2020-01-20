Угрозы минирования поступили в три столичных суда и два роддома

20 января, 10:13
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Три столичных суда проверяют кинологи с собаками после анонимных сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение об угрозе в еще одном суде – Коптевском. На место выехали кинологи", – сказал собеседник агентства.
Сообщения об угрозе взрыва поступили также в Перовский и Кунцевский суды.
Кроме того, анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в два роддома, которые находятся в центре и на юго-востоке столицы.
"Сообщение о минировании поступило в роддома, расположенные в 3-м Крутицком переулке, доме 16, и на Вешняковской улице, доме 23. Из обоих зданий идет эвакуация. На место прибывают представители экстренных служб для проверки информации о минировании", – сообщил собеседник агентства.
Порядка 25 тысяч человек потребовалось эвакуировать в Москве 17 января из-за поступления анонимных угроз о "заложенных взрывных устройствах".
15 января анонимные сообщения о минированиях поступали в башню "Федерация" в "Москва-Сити", шесть вокзалов и одну школу. Об угрозе взрыва заявляли в Чертановском и Останкинском районных судах.
13 января появились сведения о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный. Днем ранее проверяли ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza.
Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины и вузы.
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