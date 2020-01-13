Неизвестный сообщил о "минировании" четырех детских садов и роддома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас оперативные службы выехали по адресам для проверки данной информации. Отмечается, что детские сады расположены в Западном административном округе города и роддом находится на Ленской улице. Принято ли решение об эвакуации, не уточняется.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" гимназии в Долгопрудном. Здание расположено на Молодежной улице.

Волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по столице в декабре 2019 года. Тогда практически ежедневно проверяли суды, школы, торговые центры и ряд других организаций.

