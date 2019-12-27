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Происшествия

16:13

В Москве проверяют 26 объектов после угроз "минирования"

происшествия

Фото: телеграм-канал Агентства "Москва"

В пятницу, 27 декабря, анонимные сообщения с угрозами взрывов от неизвестных поступили в 26 объектов в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

"В общей сложности проверяют 26 объектов. В основном это школы – 17, шесть судов – Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура, административное здание на Волхонке", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в этот день также поступили угрозы о минировании жилого дома в районе Фили-Давыдково, из которого эвакуировали 602 человека.

Накануне из-за анонимных сообщений проверяли супермаркеты "Лента" в Подмосковье, станцию МЦД Лобня, здания трех районных судов и Киевский вокзал. Также были "заминированы" головной офис Сбербанка и аэропорты Домодедово и Шереметьево.

23 декабря в Москве оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки затронули порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.

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