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Происшествия

14:19 (обновлено 28.11.2019 15:36)

Сообщения об угрозе взрыва поступили в столичные суды

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Басманный и Останкинский районные суды Москвы поступили сообщения об угрозе взрыва, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Пресс-службы судов подтвердили факт эвакуации людей из здания.

Также появилась информация об эвакуации людей из зданий Тверского, Мещанского и Кузьминского судов.

Кроме того, сообщение об угрозе взрыва поступило в Измайловский районный суд Москвы. Таким образом, к настоящему часу "заминировано" шесть судов.

Как позднее пояснили агентству в Тверском районном суде, эвакуацию в здании, где размещен также Мещанский суд, провели из-за письма на электронной почте о заложенном взрывном устройстве.

Между тем стало известно, что три районных суда Петербурга также готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о минировании и требованием вернуть 120 биткоинов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Фрунзенский, Красногвардейский и Московский районные суды получили письма на электронную почту с сообщением о заложенной взрывчатке.

В начале ноября жителя столицы изобличили в "минировании" здания главка полиции.

28 октября в ведомство поступило сообщение от безработного москвича 1986 года рождения о "минировании" здания на улице Петровке, доме 38. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, где не обнаружили взрывных устройств. Вечером 2 ноября владелец телефона был задержан.

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