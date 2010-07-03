Дело возбуждено против "заминировавшего" здание МВД москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителя столицы изобличили в "минировании" здания главка полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По данным собеседника агентства, 28 октября в ведомство поступило сообщение от безработного москвича 1986 года рождения о "минировании" здания на улице Петровке, доме № 38. Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу, где не обнаружили взрывных устройств.

Вечером 2 ноября владелец телефона был задержан. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения объяснить причину своих действий так и не смог. Он был доставлен в наркологический центр.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

4 ноября в ГУМ поступил анонимный звонок о "минировании". В итоге опасных предметов обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.