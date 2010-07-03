Угроза взрыва в ГУМе оказалась ложной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты закончили проверку торгового дома ГУМ после анонимного звонка о минировании, передает РИА Новости.

Информация о минировании поступила по адресу: Красная площадь, дом 3. Опасных предметов не обнаружено, угроза оказалась ложной. Эвакуация здания не проводилась.

На прошлой неделе около 670 человек вывели из гостиницы "Azimut отель Олимпик Москва" из-за срабатывания пожарной сигнализации. Пожарные не нашли признаков возгорания.

Эвакуацию провели и в колледже на востоке города. После анонимного сообщения о минировании здание покинули порядка 650 человек.