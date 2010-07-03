Около 650 человек эвакуировали из колледжа на востоке Москвы

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Порядка 650 человек эвакуировали из колледжа на востоке Москвы после анонимного сообщения о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в колледже имени Вишневского на улице Суздальской. Здание покинули 450 учеников и 200 сотрудников учебного заведения.

Сейчас на место ЧП прибыли кинологи.

26 октября около 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе. Там сработала пожарная сигнализация в одном из залов кинотеатра.