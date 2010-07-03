На Казанском вокзале проводят частичную эвакуацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Казанском вокзале проводится частичная эвакуация. В одной из посылок нашли подозрительный предмет.

Людей эвакуировали из цеха по сортировке грузов при вокзале. На место ЧП вызвали кинологов и оперативные службы.

"Обнаружен подозрительный предмет в одной из посылок в административном здании по адресу: Краснопрудный переулок, дом № 7, строение 1. Проведена частичная эвакуация", – передает Агентство "Москва".

Накануне в главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. На улицу Вавилова, дом № 19 были направлены сотрудники экстренных служб.

Отмечалось, что с 11 сентября в разные организации Москвы стало поступать больше анонимных звонков о минировании. Это затронуло в первую очередь школы, вузы, торговые центры, административные здания.

