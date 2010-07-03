В главный офис Сбербанка поступило сообщение об угрозе минирования

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что сообщение поступило по адресу: улица Вавилова, дом № 19. Туда направлены сотрудники столичных экстренных служб. В настоящее время информация об угрозе взрыва проверяется.

Источник агентства отметил, что с 11 сентября был зафиксирован рост числа анонимных звонков о минировании различных зданий с массовым скоплением людей. Речь идет о школах, вузах, торговых центрах и административных зданиях. Пока все эти сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но вынуждают экстренные службы проводить массовые эвакуации людей из-за возможной угрозы.

На этой неделе из METRO на юго-востоке Москвы вывели более 150 человек. Поступила информация об угрозе взрыва. На месте работали кинологи и оперативные службы, угроза оказалась ложной.

