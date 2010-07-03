Полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании летевшего в Москву самолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об опасном предмете в самолете, который следовал из Улан-Удэ в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанный позвонил в экстренные службы и сообщил, что в салоне самолета, вылетевшего из Улан-Удэ в Москву, находится опасный предмет. Командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Красноярске. Сотрудники полиции осмотрели самолет, однако не нашли ничего, что могло бы представлять угрозу для пассажиров и экипажа.

Позднее мужчина, который совершил звонок, был установлен и задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В сентябре пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь" сообщил о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, из-за проверки вылет задержали.

