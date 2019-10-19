Неизвестный сообщил о минировании летящего в Москву лайнера

В экстренные службы Улан-Удэ поступил анонимный звонок о минировании самолета, который направляется из Бурятии в аэропорт Домодедово. Об происшествии сообщил телеканал Москва 24.

По данным РЕН ТВ, вызов оказался ложным. Как сообщается, в экстренные службы обратился пассажир, который опоздал на рейс. Хулиган был задержан.

По информации "Интерфакса", самолет запросил экстренную посадку в Красноярске. Сообщившего о взрывном устройстве задержали. Лайнер благополучно приземлился в красноярском аэропорту.

В сентябре пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь" сообщил о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, из-за проверки вылет задержали. "Пассажир был изолирован, находящиеся на борту его вещи были взяты под контроль", – сообщал в тот день Комитет гражданской авиации МИИР РК.

