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10:38

Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе

происшествия транспорт

10:38

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Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь" сообщил о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако вылет лайнера оказался задержан.

Инцидент произошел утром в понедельник, 9 сентября, в международном аэропорту Звартноц.

"Один из пассажиров заявил о бомбе, однако никаких требований не предъявил. После получения сигнала от сотрудников службы авиационной безопасности пассажир был изолирован, находящиеся на борту его вещи были взяты под контроль", – сказано на странице Комитета гражданской авиации МИИР РК в Facebook.

Полицейские осмотрели пассажиров, всю ручную кладь и багаж.

Пассажира, заявившего о наличии бомбы, отправили в линейный отдел полиции.

7 июля неизвестный сообщил о минировании Домодедова и двух самолетов. Эвакуация в воздушной гавани не проводилась. Столичный аэропорт Шереметьево также проверяли из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Информация о бомбах не подтвердилась.

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происшествия транспорт

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