В Домодедове не выявили угроз безопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном аэропорту Домодедово не выявили угроз безопасности после анонимного сообщения о минировании одного из терминалов и двух самолетов.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что инцидент произошел в субботу, 6 июля.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности на территории аэропортового комплекса. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы аэропорта.

Также отмечается, что все рейсы благополучно прибыли в аэропорты следования.

Накануне сообщалось, что столичный аэропорт Шереметьево также проверяли из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Информация о бомбах не подтвердилась.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

